В Чернобыльской зоне отчуждения за сутки словили 17 сталкеров – один из них оказался николаевцем

За сутки, 12 августа, во время патрулирования территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, полиция обнаружила и задержала четыре группы сталкеров, среди которых есть житель Николаева и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители жители городов Енакиево и Николаева (Николаевской области – ПН).

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте «Чернобыль-2» была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

Вблизи Села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по статье 46-1 («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный и Славутичский городской суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения погиб белорус-экстремал, который сорвался с радиолокационной башни.