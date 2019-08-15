В Николаеве ночью «Daewoo» протаранил патрульный «Mitsubishi»

В Николаеве ночью в среду, 14 августа, автомобиль «Daewoo» протаранил полицейский «Mitsubishi».

Об этом сообщает 0512.

Так, Daewoo двигался по улице Мореходная со стороны улице Бузника.При выезде на улицу Генерала Карпенка водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю «Mitsubishi», который двигался по Генерала Карпенка со стороны 1-го КП в сторону СК «Надежда», в результате чего протаранил в правую боковую часть патрульный автомобиль.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный водитель «Hyundai» протаранил маршрутку, пострадали более 10 человек.