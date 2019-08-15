В Очакове снова произошел пожар в пансионате «Прибой»

В Очакове в среду вечером, 15 августа, горели деревянные домики на территории государственного пансионата.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на территории пансионата по улице Курортная в Очакове поступило в Службу спасения в 20:00. К месту направились два пожарных отделения 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По приезду спасатели установили, что горят деревянные домики пансионата «Прибой» дочернего предприятия «Очаковское объединение санитарно - курортных учреждений».

В 20:24 пожар локализовали и в 21:06 ликвидировали на площади 70 квадратных метров. Причина возникновения устанавливается.

От ГСЧС к тушению задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно привлекались представители правоохранительных органов и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что последний раз о пожаре в этом же пансионате сообщалось 1 июня. Таким образом с начала года это как минимум пятый пожар на территории пансионата «Прибой» - ранее там зафиксировали три поджога.