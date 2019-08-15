В николаевской пятиэтажке горела квартира – спасатели вывели из задымленного жилья 8-летнюю девочку, 12 жителей эвакуировали

В Николаеве вечером 14 августа сотрудники ГСЧС вывели девочку из сильно задымленной квартиры.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 21:39 в оперативно-координационный центр спасателям от соседей погорельцев поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Героев Украины. К месту вызова сразу же направился дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

Во время разведки спасателям стало известно, что в результате горения образовалось плотное задымление, а в соседней квартире может находиться восьмилетняя девочка.

Командир отделения, прапорщик службы гражданской защиты, Владимир Муленко начал стучать в соседнюю дверь и звать ребенка.

«Маленькая Настя хоть и осталась дома одна (родители были на работе), но не растерялась и поступила, как настоящий профессионал - почувствовав запах дыма, вспомнила, что ее учили делать в таких случаях, и присев на пол и закрыв нос и рот тканью, начала двигаться в сторону двери, на выход. В это время ее уже ждал пожарник. Надев на девочку кислородную маску, спасатель вывел ее на свежий воздух и передал работникам медицинской службы», – говорится в сообщении.

Между тем два звенья газодымозащитной службы, дежурный караул части эвакуировали во двор 12 человек и приступили к тушению пожара.

В 22:29 горение ликвидировали на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия огнем уничтожена мебель и личные вещи. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Всего от ГСЧС привлекалось четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Дополнительно на место привлекались бригады отдела полиции, скорой медицинской помощи и аварийная бригада ОАО «Николаевгаз».