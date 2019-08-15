Greenpeace обвинили власти РФ в том, что те скрывают информацию об утечке радиации

Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

Об этом сообщает «Greenpeace».

Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причём не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11 августа).

До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента 8 августа. Российское отделение «Greenpeace» до сих пор не получило и ответы на официальные обращения, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.

«Зафиксированные значения не высоки, но это значения в десятках километров от места взрыва, кроме того, важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо», - комментирует ситуацию эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

Напомним, в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. А в Баренцевом море на подводной лодке произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков.