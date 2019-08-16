В Николаеве школьник полез на крышу, чтобы достать игрушку, а слезть не смог – пришлось привлечь спасателей

В Николаеве в четверг, 15 августа, спасатели помогли спустится с крыши мальчику, который полез на кровлю здания за игрушкой.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 13:52 в Службу спасения дети сообщили, что на площадке по улице Китобоев их товарищ не может самостоятельно спустится с постройки. К месту направлены спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По приезду выяснилось, что мальчик забросил игрушку на крышу сооружения, расположенного на игровой площадке. Юноша решил самостоятельно ее забрать, залез на крышу, но самостоятельно слезть не смог. С помощью лестницы спасатели помогли спуститься ребенку.

Пользуясь возможностью, спасатели напомнили детям правила безопасности жизнедеятельности и провели с ними информационную беседу.

Напомним, как николаевские спасатели помогли спуститься коту, который вырвался из рук хозяйки и залез на дерево.