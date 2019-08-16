На Николаевщине заблудились две девочки – полиция и местные жители их искали всю ночь

В Новобугском районе 15 августа полиция и местные жители нашли двух заблудившихся девочек возрастом 14 и 8 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 22:30 в Новобугский отдел полиции обратился житель одного из сел района и сообщил, что исчезли его 14-летняя дочь и её восьмилетняя подруга. По словам мужчины, по дороге из города домой у него сломался велосипед, поэтому он ждал дочь, которая с подругой должны были привезти из соседнего села ему инструменты. Однако дети не появились, а мужчина добрался домой сам.

Родители девушек начали поиски самостоятельно. Через пять часов безрезультатных действий мужчины обратились за помощью в полицию. Для розыска пропавших детей был поднят весь личный состав отдела полиции. Полицейские нашли детей около 6 часов утра в 15 километрах от дома. Дети рассказали полицейским, что заблудились в незнакомой местности. На родителей детей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, что ранее в Николаеве 10-летний мальчик после ссоры со сверстниками пропал и перестал выходить на связь – его нашли в течение часа.