Возле николаевского рынка «Колос» сгорел магазин

В Николаеве на проспекте Мира ранним утром 16 августа горел магазин возле рынка «Колос».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре магазина в Службу спасения поступило в 04:05. По указанному адресу направились дежурные караулы 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию установлено, что огнем охвачено вещевой магазин и есть угроза распространения огня на рядом расположенные торговые сооружения.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар уже в 04:17 локализовали, а в 04:50 полностью ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работало четыре единицы техники и двадцать человек личного состава. Также на место происшествия привлекались сотрудники полиции.