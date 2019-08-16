Николаевец вернул деньги за пауэрбанк и USB-кабели, которые он украл в сервис-центре

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Мужчина, который украл пауэрбанк и два USB-кабеля из сервис-центра по ремонту смартфонов на улице Адмиральской, возместил магазину их стоимость. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила администрация магазина.

Напомним, что преступление случилось в 12:30 в четверг, 15 августа. Вор в течение нескольких минут ходил по магазину, рассматривал ассортимент, взял товар с витрины и спрятал его в штанах.

Напомним, что ранее камеры видеонаблюдения засняли вора в магазине трикотажа. Кроме того, ранее вор украл в магазине 100 пилочек для лобзика.

Мила Волкова

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