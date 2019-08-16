На Днепропетровщине женщину с ребёнком бросили посреди острова «друзья» - её спасали полицейские

Водный патруль Днепропетровщины спас женщину, которая оказалась на острове одна с младенцем. Её туда привезли друзья, а после бросили.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепропетровщины в Facebook.

15 августа, около полудня в полицию позвонила женщина, сообщившая о том, что она осталась на острове одна с младенцем. Она объяснила, что что её сюда привезли на резиновой лодке двое знакомых.

На остров «друзья» ехали с целью отпраздновать день рождения. Однако, впоследствии женщина захотела вернуться, а её компаньоны сели в лодку и уплыли без неё. В итоге женщина осталась одна с маленьким ребёнком без возможности самостоятельно вернуться домой.

После обращения в полицию за ней выплыл водный патруль, который и доставил её с ребёнком на берег.

Напомним, в службу по делам детей обратилась жительница Николаева, которая отказалась от 10-месячного ребенка своей дочери. Она оставила его прямо в кабинете специалистов службы по делам детей Центрального района. Также ранее Николаеве мать бросила своего маленького сына на посторонних людей и занялась бродяжничеством.