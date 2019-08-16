В акватории реки Южный Буг зафиксирована массовая гибель рыбы – причиной могло послужить повышение температуры воздуха

В пятницу, 16 августа, в Центральном районе города Николаева (микрорайон «Соляные», район парка «Победы») на акватории реки Южный Буг, было зафиксировано массовая гибель рыбы.

Об этом сообщает Николаевский рыбохранный патруль.

Информация о случае гибели водных биоресурсов поступила на горячую линию рыбоохранного патруля. На место обнаружения факта выехали сотрудники патруля. Совместно с представителями Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области, Государственной экологической инспекции в Николаевской области и представителями Николаевской городской больницы ветеринарной медицины было обследовано 350 метров длиной и 1 метр шириной береговой полосы. Выявлено 8 тысяч 50 экземпляров погибшего бычка.

Вероятно, массовый мор бычка возник из-за повышения температуры воздуха. Из-за чего у прибрежных плавнях произошло резкое увеличение количества водной растительности, которая в ночное время поглощает практически весь кислород в воде.

«Из-за увеличения водной растительности, в свою очередь вызывает падение уровня растворенного кислорода в воде, бычок подпадает под действие гипоксии. В результате чего и возникают явления гибели указанного вида», - комментирует заместитель начальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.

Специалистами были отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего их анализа. Окончательные причины гибели рыбы устанавливаются.

Напомним, как в августе 2018 года, в акватории Южного Буга выявлен факт массовой гибели рыбы – утилизировать ее поручили КП «Центр защиты животных».