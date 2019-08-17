Зеленский заявил, что владелец гостиницы «Токио Стар» ответит за гибель людей при пожаре: «Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«Одесса. «Токио Стар». Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелы. А из-за преступной халатности и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать не только непосредственные виновники пожара. Отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил спасателей и сотрудников полиции за их работу, а также одессита, который приютил спасенных постояльцев этого «отеля».

Отметим, гостиница «Токио Стар» являлась одной из самых дешевых в Одессе с ценами за проживание от 350 гривен за номер без окна. Здание гостиницы – это бывшее трамвайное депо. Владелец – бизнесмен Вадим Черный, которому также принадлежит отель «Зирка» на Успенской улице.

Справка:

Вадим Черный - с 1994 по 1998 год был депутатом Одесского городского совета. В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциз Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из 4 лиц.

В 1998-м году – кандидат в мэры Одессы. В 2002-м году – кандидат в народные депутаты Украины от блока Натальи Витренко. В 2002-м же году становится лидером политической партии «Союз анархистов Украины».

29 ноября 2010 года был назначен на должность директора коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение» (СМЭП) согласно контракту на 3 месяца. Был уволен с этого поста 8 июня 2011. В том же году временно занимал должность советника Одесского городского головы.

Конфликтовал с экс-мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. В последний год постоянно критикует нынешнего городского голову Алексея Костусева.

Бизнесмен. Владелец отелей «Зирка», «Токио-стар», здания бывшего ресторана «Киев». Летом 2011 года начал строительство подземного паркинга на Греческой площади, которое не может завершиться на протяжении более чем двух лет. Шантажирует городскую власть, что может остановить работы и не благоустраивать Греческую площадь. Впервые пытался начать строить паркинг еще в 2002-м году.

В 2012 году баллотировался в народные депутаты Украины от «Союза анархистов Украины» по 133-му избирательному округу в Киевском районе Одессы.

Напомним, что 15 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.