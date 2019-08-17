В США разбился самолёт, в котором снимали сюжет о высшем пилотаже – погибли журналистка и каскадёр

В американском штате Луизиана произошла авария двухместного легкомоторного самолета Pitts S-2B, в результате которой погибли каскадёр и телеведущая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

В Новом Орлеане в пятницу, 16 августа, около 23:0 самолёт потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Лейкфронт.

На борту самолёта находились пилот-каскадер Франк Аугустус и телеведущая телеканала Fox 8 Нэнси Паркер. Паркер снимала сюжет о каскадерах и фигурах высшего пилотажа. Они погибли на месте происшествия.

Отмечается, что о причинах авиакатастрофы пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что из-за попавших в двигатели чаек в России самолёт экстренно сел в кукурузном поле - все 233 пассажира живы, но есть пострадавшие.