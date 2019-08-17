Врачей, которые лечили пострадавших при взрыве ракеты в РФ, не предупредили, что они заражены радиацией, - СМИ

Врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на The Moscow Times.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

По информации из пяти неназванных источников, у одного из медиков после обследования в Москве обнаружили в мышечной ткани радиоактивный изотоп цезий-137. Он отказался общаться с журналистами. Все врачи, контактирующие с зараженными пациентами, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении.

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не сообщали персоналу о том, что пациенты заражены радиацией», — сказал один из хирургов больницы.

Отмечается, что у врачей были подозрения о радиации, но предупреждения не было.Троих пострадавших в больницу доставили голыми, они были завернуты в пластиковые мешки. На то время медики знали только о факте взрыва — и больше ничего. Газета сообщает, что спецслужбы изъяли в медучреждении всю документацию, которая касалась этих пациентов.

Всего на обследование в Москву отправили пять или шесть сотрудников больницы. По их словам, Минздрав предлагал пройти анализы 60 медикам. Четверо медиков, двое из которых занимают руководящие должности, рассказали, что их коллег возмутило такое отношение к ним.

Ранее Greenpeace обвинил власти РФ, что те скрывают информацию об утечке радиации.