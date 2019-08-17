В Днепре во время тушения заброшенного здания пострадали три спасателя – на них обрушилась крыша

В субботу, 17 августа в Днепре произошел пожар в заброшенном здании. Во время ликвидации огня пострадал сотрудник ГСЧС, еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза.

Об этом сообщает «Информатор».

Сообщается, что возгорание началось по адресу Курчатова, 2. Огонь быстро охватил все этажи и перебросился на крышу. Во время тушения на спасателя обрушились горящие конструкции. Пострадавшему вызвали «скорую». Медики наложили на ногу спасателя шину и госпитализировали с закрытым переломом.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники. Дым затянул на проспект Яворницкого, окутал Старомостовую и Вокзальную.

«Во время тушения пожара в результате обрушения конструкций крыши здания травмированы трое сотрудников Службы спасения: командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, состояние удовлетворительное. Еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза», - сообщил глава ГУ ГСЧС Андрей Кульбач.

Напомним, на Николаевщине мужчина спас 20-летнего соседа во время пожара. А ранее в Николаеве мужчина, пытаясь потушить пожар своего гаража, получил ожоги.