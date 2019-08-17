17-летний парень из Запорожья пропал во время купания на Бердянской косе - на следующий день его обнаружили мёртвым

17-летнего парня из Полог обнаружили мертвым на Бердянской косе. На место прибыли спасатели и полицейские, которые вытащили тело молодого человека на берег. Погибшим оказался парень из Полог Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки «Виктория», но на берег так и не вернулся.

Об этом сообщает издание «Бердянск24».

Парень исчез в четверг, когда вместе с друзьями пошел купаться в штормовое море в Бердянске. Тело 17-летнего юноши на следующий день увидели в воде, в 150 метрах от берега, рыбаки. Его достали из воды спасатели и передали судмедэкспертам.

В то же время издание «pro.berdyansk» со ссылкой на заместителя директора КП «Спасательно-водолазная служба» Анатолия Воронина сообщило, что труп находился в 300−400 метрах от берега.

По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего парень пропал.

Напомним, 13 августа, в Николаеве в акватории реки Южный Буг в Бугском лимане едва не утонули двое людей – одного спас очевидец, а другого – спасатели. А В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель утонул в селевом потоке.