В Гонконге снова начались акции протеста - её посетили тысячи учителей

В Гонконге на масштабную акцию протеста вышли учителя. В то же время в Гонконге происходит проправительственная акция в поддержку действий полиции.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

В субботу, 17 августа, тысячи учителей собрались на демонстрацию. Колонна с демонстрантами прошла в резиденцию руководительницы администрации Гонконга Керри Лам.

Как сообщают журналисты, учителя несли плакаты с надписями «Защитим будущее поколение». К металлической ограде вокруг резиденции руководительницы администрации Гонконга митингующие привязали белые ленты, чтобы продемонстрировать свою поддержку требованиям участников предыдущих акций протеста, среди которых было много старшеклассников и студентов.

Митингующие настаивали на том, чтобы руководство администрации Гонконга прислушалось к требованиям протестующих и прекратило «насилие полиции» во время разгона демонстраций граждан.

После обеда люди начали собираться на демонстрации в двух популярных туристических районах города. Участники нынешних акций протеста имеют целью показать Пекину и руководителям администрации Гонконга, что движение протестов, которое началось еще в июне этого года, до сих пор имеет широкую поддержку среди населения.

В то же время в другом районе города происходит проправительственная демонстрация. Ее участники выражают поддержку действиям полиции. Многие из них держат флаги КНР.

Напомним, после акции протеста в Гонконге вооруженная дубинками толпа напала на людей на станции метро Yuen Long. Госпитализированы 45 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Массовые акции проходят против законопроекта об экстрадиции. Его принятие позволит властям выдавать правительству скрывающихся в Гонконге китайцев, которые ранее бежали с материка. После первой волны протестов власти заявили, что законопроект заморожен, сейчас активисты требуют его полной отмены.