Супруга Грымчака заявила, что не будет платить залог за мужа из-за отсутствия средств, хотя в декларации указаны норковая шуба и дорогие часы

За арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака Юлия не будут вносить залог.

Об этом его супруга Юлия рассказала «Буквам».

Она отметила, что не будет собирать деньги для залога, ведь ее мужа подозревают в экономическом преступлении.

«Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог», - рассказала Грымчак.

Также она добавила, что ее родные переходят в «режим семьи», у которой отец в тюрьме.

«У нас план «А» - выжить. План «Б»- чтобы отец вернулся домой», - добавила жена замминистра.

При этом ранее она заявляла, что единственным источником доходов для близких замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака была зарплата главы семьи. По словам Юлии Грымчак, сбережений хватит до конца месяца, потом ей нечем будет кормить детей, которых в семье четверо. Кроме того, у нее на иждивении две престарелые матери. Как известно сама Юлия не работает.

Отметим, что в декларации о доходах за 2018 года ее муж Юрий Грымчак указал, что у него есть часы из белого металла, с белым циферблатом, кожаный ремешок марки Breguet, а также часы желтого цвета марки Vacheron Constantin. Жена владеет черной шубой с норки.

При этом, наличными средствами у Юрия Грымчака есть 45 тысяч долларов. Также 13 сентября 2018 год Юрий взял в кредит 206 тысяч 286 гривен. А его зарплата за год составила 557 тысяч 933 гривны. Транспортных средств в декларации Юрий Грымчак не указал, при этом в собственности его жены есть квартира в Киеве площадью 66.60 метров квадратных. Ее стоимость на момент приобретения - 2005 год, составляет 303 тысячи гривен.

Как известно, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. Также вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены Игоря Овдиенко. Позже в НАБУ рассказали подробности дела о взятке замминистра Грымчака – он обещал решить проблему с судами через заместителя Луценко.

Прокуратура просила суд отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.