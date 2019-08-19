«Сорвался со скалы»: В Карпатах погиб один из самых известных альпинистов Румынии

В Южных Карпатах погиб один из самых известных альпинистов Румынии Жолт Торок.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Antena3

По информации местных СМИ, он сорвался со скалы горы Негою (2535 м). Тело погибшего альпиниста нашли спасатели в субботу. Причиной трагедии называют обвал скального участка на маршруте подъема.

45-летний Жолт Торок был одним из самых известных и опытных румынских альпинистов, поднявшийся за свою карьеру на многие высочайшие вершины по всему миру.

В 2016 году он совершил восхождение на пять вершин в Гималаях, в том числе впервые поднявшись на один из пиков высотой 6421 метра в районе Макалу, куда до него никто не понимался..В 2013 году Торок поднимался на восьмитысячник Нангапарбат.

Напомним, в 2017 году во Франции во время восхождения на Монблан погиб украинский альпинист.