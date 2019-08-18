В Коблево загорелась будка пляжного торговца – очевидцы предотвратили взрыв газового баллона

В воскресенье, 18 августа, на пляже в Коблево близ «Bora Bora» прямо на ходу загорелась перевозная будка, в которой уличный торговец готовил кукурузу на продажу отдыхающим.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

ЧП случилось в разгар дня, примерно в 13:40. В это время на пляже находилось множество отдыхающих, в числе которых было много детей. По словам очевидцев события, после того, как произошло возгорание, торговец сбежал с места происшествия. На помощь кинулись четыре скутериста, они же спасатели: два Георгия, Константин и Дмитрий. Схватив огнетушитель в пляжном ресторане «Bora Bora», они бросились тушить огонь, к тому времени охвативший будку изнутри. В будке обнаружили газовый баллон, который чуть не взорвался и инцидент обошелся без жертв.

- Страшно себе представить, что было бы, если бы баллон с газом взорвался! Этот торговец ходит постоянно пьяный, – утверждает один из очевидцев происходящего.

Свидетели ЧП на пляже отметили, что отдыхающие, особенно дети, сильно испугались и отбежали. Успев предотвратить трагедию, скутеристы принялись бесплатно раздавать горячую кукурузу отдыхающим.

«Вопрос о противодействии разносной торговле на пляжах Коблево поднимался в Коблевском сельсовете уже давно, но пока со стороны местных властей каких-либо четкий действий в этом направлении не было. Возможно, произошедшая ситуация заставит местные власти и полицию задуматься над тем, что пора прекратить стихийную пляжную торговлю и жалобы отдыхающих в соцсетях на частые отравления пляжной едой с рук», - сообщает издание.

Напомним, что ранее в Коблево продавщица уронила рогалик в песок, облизала его и положила к остальным.