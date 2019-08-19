На Черкасщине на трассе легковушка врезалась в пассажирский автобус – погибли три человека, еще девять пострадали

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Отмечается, что в результате ДТП три человека погибли, девять человек получили повреждения различной степени тяжести.

Авария произошло на выезде из пгт Чернобай. Легковой «Daewoo Lanos» влетел в рейсовый автобус «Богдан» сообщением «Миргород-Черкассы». В результате столкновения водитель и двое пассажиров Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили травмы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 июля на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное столкнулись грузовой микроавтобус «Mercedes Benz» и «Mercedes Sprinter» - междугородняя «маршрутка» сообщением «Николаев-Первомайск». В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе оба водителя, и погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.