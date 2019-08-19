Радиационное загрязнение после инцидента в Северодвинске могло дойти до южных регионов Украины, - глава международной организации

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В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ.

Соответствующую информацию предоставил глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо в Twitter.

Он уточнил, что это теоретическая модель возможного распространения «гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа». Как показано на модели, радиационное загрязнение могло зацепить и Украину, а именно южные регионы.

К тому же, ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска были отключены спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. 

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Владислав Фомин

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