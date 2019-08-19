Радиационное загрязнение после инцидента в Северодвинске могло дойти до южных регионов Украины, - глава международной организации

В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ.

Соответствующую информацию предоставил глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо в Twitter.

Он уточнил, что это теоретическая модель возможного распространения «гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа». Как показано на модели, радиационное загрязнение могло зацепить и Украину, а именно южные регионы.

К тому же, ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска были отключены спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.