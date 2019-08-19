В Николаеве пьяный водитель «ВАЗа» чуть не въехал в разрытую яму на Пограничной: «Не заметил ни предупредительных знаков, ни куч песка»

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В понедельник, 19 августа, в Николаеве на улице Пограничной водитель автомобиля ВАЗ-2107 «Жигули» чуть не попал в яму, где продолжались ремонтные работы «Николаевской ТЭЦ».

Об этом сообщается на странице предприятия.

На предприятии сообщают, что разрытие было ограждено, а также были установлены предупредительные знаки.

По данным патрульной полиции Николаевской области водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 3, 64 промилле.

«Отметим, что алкогольная кома наступает при 4 промилле. Поэтому человек в таком состоянии не заметил ни предупредительных знаков, ни куч песка», - говорится в сообщении.

К счастью никто из работников ЗАО «Николаевская ТЭЦ» не пострадал.

Напомним, как в Николаеве 26 июля, на улице Адмирала Макарова водитель «BMW X3» угодила в разрытую яму.

Julia Davudenko

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