В Южноукраинске спасатели через окно лестничной клетки достали мужчину, который упал на навес подъезда

В понедельник, 19 августа, в Южноукраинске мужчина выпал на навес подъезда с окна многоэтажки, доставали его оттуда спасатели.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О прошествии на улице Независимости информация поступила в 13:28 на пункт связи 25-й Государственной пожарно-спасательной части. К месту выехал дежурный караул подразделения.

Спасатели через окно лестничной клетки на втором этаже вытащили пострадавшего, перенесли на спасательные носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи. 39-летний мужчина в шоковом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.

Напомним, как в Николаеве 16 августа, спасатели освободили девочку, которая застряла головой в заборе.