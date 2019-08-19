На Киевщине в результате ДТП погибла 7-летняя девочка и сотрудник полиции – виновница аварии не пострадала

В результате ДТП возле села Гоголев, под Киевом, произошло ДТП в результате которого погибла 7-летняя девочка и сотрудник полиции. Виновница аварии не пострадала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника «Audi» значительно превысила разрешенную скорость движение и не предоставила преимущество автомобилю «Chevrolet», который двигался по главной дороге.

Произошло столкновение, в результате которого водитель «Chevrolet» погиб на месте. Им оказался сотрудник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. 7-летняя девочка от полученных травм погибла, а мужчина с сыном госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель «Audi» не пострадала.

Ее собираются задержать для привлечения к ответственности по статье 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели людей.

Напомним, как в Николаеве во время ДТП пострадали женщина и ребенок. А ранее на Николаевщине работник автомойки угнал «Renault» клиента и разбил его о столб.