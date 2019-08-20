Николаевские спасатели дважды привлекались к тушению автомобилей – горели грузовик и «Chery»

В понедельник, 19 августа, в Службу спасения от граждан дважды поступали сообщения о пожарах автотранспортных средств.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел на улице Лазурной города Николаева. Звонок поступил на линию «101» в 7:59. К месту направлено пожарных 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию установлено, что горел моторный отсек и кабина автомобиля ГАЗ-3302. Уже в 08:09 пожар локализовали и в 08:18 ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

О похожем случае сообщили очевидцы в 18:29, по их словам, у автомобиля марки «Chery Easter» из-под капота шел дым. Автомобиль стоял на обочине трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» Витовского района. Силами 16-й ГПСЧ пожар в 18:42 локализован и в 18:44 - ликвидирован на площади 1,5 кв.

В обоих случаях причины пожаров устанавливаются.

Всего от ГСЧС к тушению пожаров привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Напомним, как 13 августа, на улице 68-ми Десантников в Центральном районе Николаева сгорели «Жигули».