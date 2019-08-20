На Николавщине на обочине трассы неизвестные выбросили десяток туш поросят с африканской чумой

В воскресенье, 18 августа, в Николаевской области на обочине на границе Врадиевского и Первомайского районов возле трассы «Платоново-Кропивницкий» были обнаружены 10 туш поросят с африканской чумой свиней.

Об этом говорится в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На обочине автодороги было обнаружено 10 туш свиней в возрасте 2-4 месяца. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали пробы на анализы, которые направили в Государственный научно-исследовательского институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве.

Согласно отчету о результатах исследования патологического (биологического) материала установлен диагноз африканской чумы свиней.

Туши свиней уничтожены путем сжигания, место обнаружения и прилегающая территория продезинфицированы.

19 августа проведено внеочередное экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Происхождение трупов свиней не установлено. Возможный источник заноса возбудителя болезни не известно. Обращений граждан относительно заболевания свиней не поступало, сообщают во Врадиевской РГА.

Напомним, 6 марта в частном хозяйстве гр. Дышловой В.А., село Котлярево, Витовского района, Николаевской области зарегистрирована гибель двух голов свиней в возрасте 4-5 месяцев. При исследовании отобранных проб биологического материала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы м. Днепр установлен диагноз - африканская чума свиней.