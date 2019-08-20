В Черном море два украинских моряка отравились метиловым спиртом - один из них скончался

Капитан танкера «Магус» под флагом Панамы, находящегося в Черном море в районе Тамани, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«В ночь на вторник капитан обратился с запросом об эвакуации двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Утром 20 августа они были доставлены буксиром на берег. Один из них, ранее находившийся в коме, скончался», - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба моряка - граждане Украины. Всего на судне находились около 35 человек.

Напомним, не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. А в Конотопе обнаружили незаконный цех по производству алкогольных напитков из жидкости для омывания автомобильных стекол.