Прохожие и полиция помогли добраться домой сразу трем пожилым людям, которые потерялись на улице

В Николаеве 17 и 19 августа прохожие и полиция помогли добраться домой пожилым людям, у которых проблемы с памятью.

О первом случае «Преступности.НЕТ» рассказал николаевец Константин.

Около 11:00 17 августа он на улице Правды увидел пожилую женщину, с трудом спускающуюся по ступенькам, и предложил помочь.

«Оказалась очень приятной собеседницей с превосходным чувством юмора, но с провалами в памяти. Решил вызвать полицию. Выяснилось, что… она пешком отправилась непонятно куда и непонятно зачем. После беседы с полицейскими её увезли на машине домой для опознания соседями», - сообщил он.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что эту 87-летнюю женщину доставили домой, где передали дочке.

Кроме того, подобный случай произошел в этот же день в другом районе Николаева. Другую 87-летнюю женщину нашли в районе железнодорожного поселка. У нее также были проблемы с памятью, её вернули домой.

Третий случай произошел в Центральном районе. Прохожая помогла вернуться домой пожилому мужчине, который вышел из дома и потерялся в районе проспекта Героев Украины.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления Патрульной полиции Николаевской области, 19 августа, примерно в 18:30 прохожая обнаружила пожилого мужчину на проспекте Героев Украины и предположила, что ему нужна помощь. Она вызвала полицию, и прибывшие на место сотрудники установили, что мужчина живет в нескольких кварталах от места, где его обнаружили. Мужчина был доставлен домой, где стало известно, что у него болезнь Альцгеймера.

Это заболевание является наиболее распространенной формой потери памяти, или деменции, и из-за него пожилые люди нередко теряются, выходя из дома без сопровождения.