В Николаеве мужчина спрыгнул с Ингульского моста на землю – от полученных травм он умер 18+

В Николаеве 20 августа с Ингульского моста на землю спрыгнул мужчина.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что мужчина умер от полученных травм. Перед инцидентом он подошел к двум рыбакам, взял у них сигарету и через некоторое время спрыгнул с моста.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства случившегося. Личность погибшего неизвестна. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.

Сайт «Свідок.Інфо» со ссылкой на очевидцев пишет, что происшествие случилось около 13:45. По предварительной версии, мужчина бежал по правой стороне моста в сторону Соляных, затем перелез через ограждение и прыгнул. После удара об землю мужчина еще подавал признаки жизни, однако скончался до приезда «скорой помощи». Очевидцы не исключают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина принял наркотики-«соли» и спрыгнул с Ингульского моста.