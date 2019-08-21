На Канарах тушат сильный лесной пожар – власти говорят об экологической катастрофе

В результате масштабных лесных пожаров в северной части испанского острова Гран-Канария местная власть вынуждена была эвакуировать свыше 9 тысяч человек.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Власть уже заявила о беспрецедентной экологической катастрофе. Пожары на острове начались в субботу недалеко от города Техеда. Огонь продвигается по двум фронтам в горной местности. Только за ночь с субботы на воскресенье площадь, охваченная пламенем, увеличилась с 3,4 тысячи до 6 тысяч гектаров.

По словам чиновников, усилиям в борьбе с пожарами препятствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность. На борьбу с огнем направили 14 самолетов и вертолетов, а также около 700 спасателей, в том числе 200 военных. Пламя до сих пор не дошло до жилых районов и туристических мест, но распространилось в природный парк Тамадаба, где растут одни из самых старых сосновых лесов острова. В некоторых районах пламя было настолько сильным, что самолеты, которые сбрасывают воду, не могли там работать.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе неизвестные подожгли лес.