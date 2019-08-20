Полковник из РФ выстрелил себе в голову, когда хотел «почесать» её пистолетом – в результате он выжил

В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно подстрелил себя в голову после того, как попытался наградным оружием почесать себе голову.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье, познакомился с нынешней женой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве.

Вечером 19 августа полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму пять лет назад. Пистолет был заряжен, к тому же он не стоял на предохранителе. В результате полковник случайно выстрелил себе в голову.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку. Полицейские уже установили, что наградное оружие вопреки правилам не хранилось в сейфе.

Напомним про военнослужащего Национальной гвардии Украины, который выстрелил себе в голову в Одессе в здании суда, и впоследствии умер. А в Ирпене 19-летний парень, который обстрелял из травматического оружия пару, после задержания сумел освободиться от наручников, отобрать пистолет и застрелиться.