Одесская гостиница «Токио Стар», где во время пожара погибли девять человек, по документам числилась как «складские помещения»

Сгоревшая в Одессе гостиница «Токио Стар» в документах фигурировала как «складские помещения».

Об этом сообщает «Думская».

- Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей, — сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

После того, как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 года — управлению ГАСК Одесского городского совета. По словам чиновника, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

Как считает и.о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства — о правомерности выданных разрешений.

С 2011 по 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь — действующий вице-мэр Одессы.

Журналисты издания поинтересовалась у чиновника, не припоминает ли он эти декларации, и как они регистрировались инспекцией, которую он возглавлял.

- Вы прикалываетесь? Восемь лет назад это было. Были документы, подавались декларации декларативным методом. Проверили их, проверили приложенные документы, полноту данных, все зафиксировали, зарегистрировали, и все. В 2011 году не было даже закона, предусматривающего возможность выхода на объект, чтобы проверить декларацию. Человек приносит декларацию на нежилые помещения. Так они и были всю жизнь нежилыми помещениями. Фраз об изменении целевого назначения и реконструкции под отель там не было. Когда там появился отель, я не знаю. Я что, инспекция по отелям или главный отельер города? Я и сейчас имею право не знать, что там отель. Давайте дадим следственным органам все спокойно установить и сделать свою работу. Я действовал в рамках закона и не нарушил его ни на один миллиметр. Меня на допрос не вызывали, — заявил Петр Рябоконь.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».