В Николаеве на перекрёстке столкнулись «Mitsubishi» и «Honda»

В Николаеве в среду, 21 августа, на пересечении улицы Московская и Пограничная столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Honda».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Столкновение произошло в результате того, что водитель «Honda» не пропустил «Mitsubishi» на перекрёстке.

На водителя «Honda» составили админпротокол по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») КУоАП.

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Ранее сообщалось, что на Киевщине в результате ДТП погибла 7-летняя девочка и сотрудник полиции – виновница аварии не пострадала.