В Николаеве из-за неосторожного обращение с огнем неизвестного сгорело заброшенное здание

Во вторник, 20 августа, в Николаеве на улице Спортивной горела здание, которое не эксплуатируется.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в службу спасения поступила в 21:19. К месту вызова направлены спасатели 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. В 21:40 пожар локализовали и в 22:50 ликвидировали на общей площади 50 кв. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Всего от ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно на месте работали представители правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве 15 августа в Ингульском районе сгорело неэксплуатируемое здание.