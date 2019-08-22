За сутки на Николаевщине шесть раз возникали пожары на открытых территориях

В Николаевской области за сутки, 20 августа, спасатели шесть раз выезжали тушить пожары на открытых территориях.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горела сухая трава, мусор, камыш, кустарники и растительные остатки в Арбузинском и Витовском районах, а также в Николаеве, Снигирёвке и Новом Буге. Огонь уничтожил 3,2 гектара открытых территорий.

В большинстве случаев причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине неизвестные подожгли охотничьи угодья, огонь охватил 21 гектар.