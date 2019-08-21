В Днепре водитель протащил патрульного по асфальту и сбежал с места происшествия

В Днепре водитель после остановки сотрудником полиции на несколько десятков метров протянул за собой патрульного.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что ночью 20 августа проспекте Слободского в городе Днепр патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar за нарушение ПДД.

«Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления», - говорится в сообщении.

Позже полиция ввела план по перехвату нарушителя. В резльтате мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Отмечается, что водителю грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, которое грозит задержанному - до трех лет лишения свободы.

Напомним, 15 августа между рэпером Zippo и николаевскими патрульными возник конфликт - его обвинили в наезде на полицейского. Позже николаевская полиция задержала «рэпера» и показала, как он на машине наехал на патрульного. Против Zippo начали уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).