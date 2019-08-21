Возле Херсона военный грузовик врезался в пассажирскую «маршрутку», которая ехала в Николаев

В Херсонской области возле поселка Чернобаевка военный грузовик врезался в маршрутное такси.

Об этом сообщается в Viber-группе «Авто Нико».

«Маршрутка» ехала из Херсона в направлении Николаева полная пассажиров, грузовик вёз военных. «Камаз» врезался сзади в микроавтобус. По словам очевидцев, водитель грузовика говорит, что у него возникли проблемы с тормозами.

Во время ДТП никто серьезно не пострадал, некоторые из пассажиров получили ушибы. На место приехала другая «маршрутка», которая доставила пассажиров на автовокзал Херсона. Оттуда они повторно уехали в Николаев на другом автобусе. Военных также пересадили на другой грузовик. На месте оставались двое пассажиров, чьи сумки зажало поврежденными задними дверьми «маршрутки».

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей трагического ДТП, когда в маршрутку «Николаев-Первомайск» врезался грузовой микроавтобус.