В Николаеве случилась авария коллектора на улице Карпенко – из-за этого изменят схему движения «маршруток»

В Николаеве в связи с аварией на коллекторе на улице Генерала Карпенко общественный транспорт, курсирующий по маршрутам №8, №44 и №81, временно изменит схему движения.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В среду, 21 августа, образовался провал на коллекторе. В связи с аварией изменена схема движения общественного транспорта. Так, маршруты №8, №44 и №81 временно будут объезжать указанный участок по улице Крылова.

Как сообщает «Николаевводоканал», сегодня работают аварийные бригады, организуется перекачка стоков, чтобы не выполнять отключение водоснабжения. Оценить масштабы разрушения пока невозможно. Все необходимые материалы для выполнения ремонта пока есть в наличии. Ремонт предприятие выполняет своими силами без привлечения подрядных организаций.

Как только закончатся ремонтные работы, движение по улице Генерала Карпенко будет восстановлено, и общественный транспорт будет курсировать по своему обычному маршруту.

Напомним, ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов непригодны для эксплуатации. Ранее аварии на коллекторах произошли на улицах Лесковой, Богородичной, Адмирала Макарова и в Корабельном районе.