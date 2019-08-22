На трассе «Николаев-Киев» легковушка, выехав на встречку, влетела в два грузовика: «скорая» госпитализировала семью с ребенком

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Около 12 часов ночи со среды на четверг 22 августа, между Троицким и Вознесенском на трассе "Николаев-Киев", произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля, в результате которого пострадала семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ", побывавший на месте аварии.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Део "Ланос", двигаясь из Вознесенска, в сторону Николаева, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Из-за этого автомобиль зацепил грузовик MAN, который ехал из Николаева в сторону Вознесенска.. После этого, “Ланос”, влетел лобовой частью автомобиля в другой грузовик MAN и его отбросило на обочину дороги.

В результате происшествия, водители грузовиков не пострадали. Что касается пассажиров легкового автомобиля, то по имеющейся информации, в “Ланосе” ехала семья из трех человек: муж, жена и ребёнок в детском кресле. С травмами неизвестной степени тяжести их доставили в больницу. 

По состоянию на три часа ночи, на месте происшествия работала патрульная полиция, которая регулировала дорожное движение  и следственно-оперативная группа. 

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве пьяный водитель на «Audi» врезался в припаркованный автомобиль и дерево – пострадала девушка-пешеход

Александра Ющишена-Вязникова

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