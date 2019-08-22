В Новой Одессе на крышу центра соцобслуживания упали два дерева – их помогли убрать спасатели

В среду, 21 августа, в Новой Одессе спасатели помогли убрать деревья, которые упали на здание.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:50 в Службу спасения по телефону «101» поступила информация о том, что на крышу территориального центра социального обслуживания на улице Школьной упали два дерева.

Для оказания помощи выехал дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью спецоборудования распилили изувеченные ветви и убрали их с крыши.

Напомним, что ранее в Николаеве сильный ветер повалил десятки деревьев, одно из них упало на детскую площадку.