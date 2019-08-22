В Соломенском районе Киева горела многоэтажка – погибла женщина, а мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа

В четверг, 22 августа, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 43а произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Погибла женщина, еще два человека госпитализированы. Один из пострадавших выпрыгнул из окна третьего этажа, чтобы спастись от пожара.

Об этом сообщает «Информатор».

Когда прибыли пожарные, то огонь уже практически полностью охватил квартиру, а внутри находились люди. Спасатели незамедлительно приступили к спасению людей и локализации возгорания.

Одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно, но ее госпитализировали в больницу, так как она надышалась дыма. На окне другой комнаты сидел мужчина, кричащий о помощи. Спасатели устанавливали лестницу, чтобы помочь пострадавшему, но в этот момент он выпрыгнул вниз. К сожалению, женщина 1982 года рождения выбраться из квартиры не смогла. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Предварительно, она задохнулась. Также пожарные вынесли из горящей квартиры собаку.

На месте работали четыре единицы основной и специальной техники огнеборцев и около 15 человек личного состава. Также работали несколько бригад медиков и полиция. Детали случившегося выясняются.

Напомним, как во вторник, 20 августа, в Николаеве на улице Спортивной горело здание, которое не эксплуатируется. А в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».