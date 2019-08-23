На Николаевщине нашли и обезвредили два артиллерийских снаряда

В Николаевском районе Николаевской области в среду, 21 августа, спасатели уничтожили два артиллерийских снаряда.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра накануне выявила 31-летняя женщина во время проведения хозяйственных работ у частного домовладения по улице Урожайная села Ковалевка.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, во время дополнительного обследования, нашла еще один артснаряд калибром 152 миллиметра. В 13:30 их уничтожили путем контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе нашли и уничтожили пять артснарядов времён прошлых войн.