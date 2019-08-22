В николаевском порту «Ника-Тера» произошел несчастный случай – один человек погиб, еще один пострадал

В Николаеве 21 августа в порту «Ника-Тера» во время плановых ремонтных работ произошел несчастный случай, один сотрудник порта погиб, а другой травмирован.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

В настоящее время по факту инцидента проводится специальное расследование, создана комиссия, состоящая из представителей контролирующих органов. Второму пострадавшему оказывается необходимая медицинская и материальная помощь администрацией предприятия и работниками.

«Коллектив морского порта «Ника-Тера» искренне соболезнует родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой. Портовики желают скорейшего выздоровления своему коллеге, который в данный момент находится на лечении. Сотрудники очень переживают за состояние здоровья своего товарища и ждут его скорейшего возвращения в трудовой коллектив», - сообщили на предприятии.

Напомним, что в 2013 году на «Ника-Тере» убило током рабочего одесского предприятия «Элпромпроект», которое выполняло заказ для порта.