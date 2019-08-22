В Николаеве легковой автомобиль врезался в магазин

В Николаеве днем 22 августа легковой автомобиль «Daewoo» врезался в магазин автозапчастей на пересечении улице Пушкинская и Адмирала Макарова.

Об этом сообщает инстаграм-паблик «Novosti niko».

На камеры наблюдения попал момент ДТП, когда автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену. От удара машина чуть не перевернулась.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», автомобиль врезался в угол, зацепив выход из магазина и врезавшись в отбойник из использованных покрышек, который установлен перед магазином.

Персонал магазина говорит, что был слышен хлопок и резкий звук. Возможно водитель «Daewoo» пыталась затормозить и избежать столкновения. По предварительным данным, во время ДТП водитель «Daewoo» серьезно не пострадала.

Напомним, как 16 августа этот водитель «Audi» на улице Пушкинской, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. Позже его суд арестовал с залогом в 300 тысяч гривен.