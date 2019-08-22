Полиция разыскивает свидетелей ДТП на Николаевщине, в котором пострадала семья с годовалым ребенком

Полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла ночью в четверг, 22 августа, на трассе «Николаев-Киев», вследствие которой пострадала семья.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, между Троицким и Вознесенском произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки - 39-летняя жена водителя и их годовалый сын получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в больницу, откуда после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.

Кроме этого, Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия и могут предоставить любые сведения, обращаться по адресу: г. Вознесенск 56500, ул. Киевская, 24, или звонить (05134) 3-31-51, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель на «Audi» врезался в припаркованный автомобиль и дерево – пострадала девушка-пешеход.