В Очакове столкнулись два автомобиля – ушибы получили женщина и четверо детей

В Очакове 21 августа на улице Суворова столкнулись автомобили «Mercedes-Benz» под управлением 32-летнего жителя Житомирской области и «Toyota Camry», которой управлял местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения ушибы и ссадины получили пассажиры «Mercedes» - жена водителя и четверо их малолетних детей (семилетний мальчик и девочки возрастом три, семь и десять лет). Пострадавших доставили в медицинское учреждение и после оказания необходимой медицинской помощи отправили лечиться амбулаторно.

Полиция расследует уголовное производство, начатое по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей ДТП на Николаевщине, в котором пострадала семья с годовалым ребенком.