В Николаеве водитель троллейбуса выехал на встречную полосу, чтобы не стоять в «пробке»

В Николаеве 22 августа на улице Крылова водитель троллейбуса №3019 выехал на встречную полосу, чтобы избежать «тянучки» в своей полосе.

Видео происшествия опубликовал николаевец Александр в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».

«Интересно... как себя чувствует водитель троллейбуса? И проходил ли он медика утром, когда выезжал из парка?» - написал николаевец.

Отметим, что водитель троллейбуса, который перевозил пассажиров, создал аварийно опасную ситуацию. Маневр крупногабаритного транспорта заставил посторониться «Матиз», маршрутное такси и пару легковых автомобилей. К счастью, такой маневр не привел к ДТП.

Напомним, что ранее в Николаеве троллейбус врезался в припаркованный «Volkswagen».