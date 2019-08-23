«Могла перепутать педали»: В Киеве автомобиль задним ходом сбил женщину с ребёнком

В четверг, 22 августа, в Дарницком районе Киева автомобиль во дворе дома наехал на женщину с малолетним сыном.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на женщину с ребенком, которые шли по двору.

Сведения о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает Киев Оперативный, после наезда женщину с ребёнком пришлось доставать из под машины.

«Ребята поднимали авто и доставали их оттуда. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутал педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории», - пишет издание.

Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Николаеве водитель «Opel» сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и ее мать.

Напомним, как в ноябре 2017 года в Николаеве «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с 3-летней девочкой. Женщина всё ещё находится в тяжелом состоянии, а её дочь заново учится ходить.