Николаевцы вызвали полицию из-за пьяного таксиста, который уснул в автомобиле посреди улицы

В Николаеве в пятницу, 23 августа, на улице Шоссейная николаевцы вызвали полицию на водителя такси, который уснул пьяным в автомобиле «Toyota» посреди улицы.

Об этом сообщила Яна Новохатько на своей странице в Facebook.

«Шоссейная, утро, таксист «в хлам» спал за рулем посреди дороги. Подошли, разбудили, ключи отобрали, потому что пытался уехать. Вызвала полицию, ждем. Пока ждали, водитель пытался поесть с пакетика «Вискас», - написала она.

Также она отметила, что вчера на этой машине сын мужчины «выскочил» на бордюр.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили, что такой вызов поступал. Инспекторы составили на водителя протокол по статье 178 КУоАП («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде»), так как доказательств того, что он ехал в пьяном виде, нет.

Ранее сообщалось, что николаевские патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД – оказалось, что он возил пассажиров пьяным.